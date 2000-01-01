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flickr 25.01 19:56   MIGnews.com

Опра Уинфри не будет баллотироваться в президенты

Американская телеведущая Опра Уинфри не намерена баллотироваться в президенты США. Об этом она заявила в интервью журналу InStyle.

Уинфри отметила, что участвовать в президентской гонке - это не для нее.

О том, что телеведущая могла бы стать первой женщиной-президентом США, заговорили после ее речи на церемонии вручения премии "Золотой глобус" в начале января.

Телеведущая с большим убеждением говорила о проблеме расизма, об отношениях полов, о власти, а также о получившей широкий международный резонанс кампании против сексуальных домогательств Me Too ("Я тоже").

"Я уверенна в себе и хорошо знаю, что могу, а что - нет. И это не то, что меня интересует... Мне даже предлагали помочь с кампанией. Но это не для меня", - цитирует Би Би Си слова Опры Уинфри.
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