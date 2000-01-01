25.01 20:51 MIGnews.com
В Сирии находится 82 тысячи иранских солдат
Посол Израиля в ООН Дани Данон предупредил СБ ООН о том, что Иран собрал огромное войско в Сирии. По его словам на территории Сирии находятся тысячи солдат Корпус стражей исламской революции.
Иранский режим сформировал армию, состоящую из 82 тысяч солдат, террористов "Хизбаллы" и союзников-ополченцев.
По словам Данона, Иран "пытается превратить Сирию в "самую крупную военную базу в мире".
Дипломат отметил, Тегеран стремится превратить страну, охваченную войной, в передовую базу для операций против Израиля.
Поделиться
Все по теме
Комментарии