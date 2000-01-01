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В Сирии находится 82 тысячи иранских солдат 25.01 20:51   MIGnews.com

В Сирии находится 82 тысячи иранских солдат

Посол Израиля в ООН Дани Данон предупредил СБ ООН о том, что Иран собрал огромное войско в Сирии. По его словам на территории Сирии находятся тысячи солдат Корпус стражей исламской революции.

Иранский режим сформировал армию, состоящую из 82 тысяч солдат, террористов "Хизбаллы" и союзников-ополченцев.

По словам Данона, Иран "пытается превратить Сирию в "самую крупную военную базу в мире".

Дипломат отметил, Тегеран стремится превратить страну, охваченную войной, в передовую базу для операций против Израиля.
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