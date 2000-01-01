Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Twitter не доказал вмешательство России в Brexit | Фото: Christopher/Flickr26.01 06:18   MIGnews.com

Twitter не доказал вмешательство России в Brexit

У администрации соцсети Twitter нет доказательств российского вмешательства в состоявшийся в 2016 году референдум о выходе Великобритании из состава Евросоюза, заявило руководство Twitter комитету по цифровым технологиям, культуре, спорту и СМИ палаты общин парламента Великобритании.

В ходе внутреннего расследования представители Twitter изучали аккаунты, которые им подал университет City University. Как оказалось, лишь сотая доля из них была зарегистрирована в России.

"Несмотря на то, что многие из этих страниц нарушали правила Twitter о спаме, на сегоднящний момент у нас нет достаточно достаточных доказательств, указывающие на их связь с Россией или Агентством интернет-исследований", - гласит письмо Twitter.

Впрочем, в комитете такой ответ полного удовлетворения не вызвал. Его члены заявили, что заключение Twitter вызывает дополнительные вопросы.

Напомним, что, помимо Twitter ведомство запросило провести аналогичное расследование и у Facebook, однако эта компания пока что свои выводы не представила.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:55
Израиль продаст Хорватии F-16 на $500 млн
12:05
Турецкие солдаты погибли при операции в Африне
11:45
Израильский певец Амир Бенаюн выступит в ООН
11:26
В Сирии у террористов нашли европейское оборудование
10:53
“Перенос посольства создаст много проблем”
10:34
Пропавшая лодка в Японском море, не подавала сигналов SOS
09:29
Трамп и Нетаниягу обсудили Иран в Давосе
08:18
Свыше 40 человек погибли при пожаре в больнице в Южной Корее
07:40
Нетаниягу продолжает серию дипломатических встреч в Давосе
07:11
ЕС запретил проводить на беженцах гей-тесты
05:27
Хелен Миррен сыграет Екатерину II
02:24
Китайские ученные первыми клонировали обезьян
01:27
Рэпер 50 Cent стал биткоин-миллионером, сам того не зная
00:32
Триста мертвых акул нашли на шоссе в Мексике
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus