26.01 06:18 MIGnews.com

Twitter не доказал вмешательство России в Brexit

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У администрации соцсети Twitter нет доказательств российского вмешательства в состоявшийся в 2016 году референдум о выходе Великобритании из состава Евросоюза, заявило руководство Twitter комитету по цифровым технологиям, культуре, спорту и СМИ палаты общин парламента Великобритании.В ходе внутреннего расследования представители Twitter изучали аккаунты, которые им подал университет City University. Как оказалось, лишь сотая доля из них была зарегистрирована в России."Несмотря на то, что многие из этих страниц нарушали правила Twitter о спаме, на сегоднящний момент у нас нет достаточно достаточных доказательств, указывающие на их связь с Россией или Агентством интернет-исследований", - гласит письмо Twitter.Впрочем, в комитете такой ответ полного удовлетворения не вызвал. Его члены заявили, что заключение Twitter вызывает дополнительные вопросы.Напомним, что, помимо Twitter ведомство запросило провести аналогичное расследование и у Facebook, однако эта компания пока что свои выводы не представила.