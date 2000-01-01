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Нетаниягу встретился с главой совета директоров Mitsubishi 25.01 21:41   MIGnews.com

Нетаниягу встретился с главой совета директоров Mitsubishi

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился с главой совета директоров корпорации Mitsubishi Кеном Кобаяси. Премьер-министр представил ему показатели израильского рынка и сказал, что инвестиции в Израиль – это стоящее дело.

Председатель компании Mitsubishi сказал, что в результате встречи премьер-министра Биньямина Нетаниягу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ Израиль стал ключевым игроком для Mitsubishi, добавив, что сейчас в компании начинают рассматривать перспективы инвестиций в киберидустрию и другие сферы.

Господин Кобаяси сказал, что он намерен в ближайшее время направить в Израиль делегацию для изучения возможностей инвестиций и сотрудничества.

В последние месяцы представители компании начали изучать перспективы расширения деятельности Mitsubishi в Израиле, уделяя особое внимание технологическому сотрудничеству, в том числе инвестициям в израильские компании.
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