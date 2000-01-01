26.01 07:11 MIGnews.com

ЕС запретил проводить на беженцах гей-тесты

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Просители убежища не должны проходить психологическое тестирование для определения их сексуальной ориентации, постановил 25 января Суд Европейского Союза в Люксембурге. Согласно принятому решению, сейчас такие тесты очень ненадежны, чтобы обосновывать таким образом вмешательства в частную жизнь беженцев.Поводом к рассмотрению дела в суде стал иск нигерийца, попросившего убежища в Венгрии. В просьбе о предоставлении убежища мужчина заявил, что на родине ему грозит опасность из-за его нетрадиционной сексуальной ориентации. И хотя венгерские власти установили, что высказывания претендента достоверные и не противоречат друг другу, в психологическом заключении говорится, что заявленная сексуальная ориентация нигерийца не подтвердилась.Как отмечается в решении суда ЕС, чиновники имеют право проводить экспертизу относительно соискателей статуса убежища с целью определить, насколько те нуждаются в защите. Однако эта процедура должна соответствовать Хартии Евросоюза по правам человека. В частности, это касается прав на защиту достоинства человека, а также прав на неприкосновенность частной и семейной жизни.В свою очередь, суд постановил, что посягательство на права искателя убежища допустимо лишь тогда, когда экспертиза базируется на "достаточно достоверных методах". Однако определение сексуальной ориентации это не касается. Согласно решению суда, если претендент не может предоставить доказательства своей гомосексуальности, то власти при принятии решения о предоставлении ему убежища могут полагаться на правдоподобность его слов.