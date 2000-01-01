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Глава МИД Британии – потомок базельской мумии 25.01 21:58   MIGnews.com

Глава МИД Британии – потомок базельской мумии

Исследователи из Швейцарии заявили, что глава МИД Британии Борис Джонсон является потомком базельской мумии. Об этом свидетельствуют обнаруженные мумифицированные останки женщины в Базеле в 1975 году.

Об этом сообщает BBC News в четверг, 25 января.

Отмечается, что мумифицированное тело было найдено во время ремонтных работ в церкви Барфюссер.

Специалисты долго не могли точно установить, кому именно принадлежат останки. Современные технологии позволили получить ДНК женщины из ее большого пальца.

Результаты экспертизы показали, что тело принадлежало Анне Катарине Бишофф.

Историки смогли проследить ее генеалогию и пришли к выводу, что британский министр иностранных дел Борис Джонсон является ее правнуком в седьмом колене.
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