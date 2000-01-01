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Нетаниягу встретился в Давосе с президентом Руанды | Фото:25.01 08:18   MIGnews.com

Нетаниягу встретился в Давосе с президентом Руанды

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился в Давосе с президентом Руанды Полем Кагаме.

Премьер-министр поздравил президента Кагаме с его избранием на пост председателя Африканского союза.

Лидеры обсудили ряд вопросов, включая расширение сотрудничества между Израилем и Руандой.

Что касается вопроса о нелегальных мигрантах, премьер-министр Нетаниягу согласился с президентом Кагаме, подчеркнувшим, что он примет только тот процесс, который будет отвечать нормам международного права.
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