25.01 08:18 MIGnews.com

Нетаниягу встретился в Давосе с президентом Руанды

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился в Давосе с президентом Руанды Полем Кагаме.Премьер-министр поздравил президента Кагаме с его избранием на пост председателя Африканского союза.Лидеры обсудили ряд вопросов, включая расширение сотрудничества между Израилем и Руандой.Что касается вопроса о нелегальных мигрантах, премьер-министр Нетаниягу согласился с президентом Кагаме, подчеркнувшим, что он примет только тот процесс, который будет отвечать нормам международного права.