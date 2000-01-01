Нетаниягу встретился в Давосе с президентом Руанды
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился в Давосе с президентом Руанды Полем Кагаме.
Премьер-министр поздравил президента Кагаме с его избранием на пост председателя Африканского союза.
Лидеры обсудили ряд вопросов, включая расширение сотрудничества между Израилем и Руандой.
Что касается вопроса о нелегальных мигрантах, премьер-министр Нетаниягу согласился с президентом Кагаме, подчеркнувшим, что он примет только тот процесс, который будет отвечать нормам международного права.