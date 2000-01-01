25.01 08:45 MIGnews.com

В Иране предлагают создать антиамериканский союз

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Военный советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, генерал-майор Яхья Рахим Сафави предложил создать региональный союз для противостояния США и их союзникам.Об этом в четверг, 25 января сообщает агентство Fars.По мнению Сафави, в альянс, кроме Ирана, должны войти Сирия, Пакистан, Ирак и Россия и выступить против США, Саудовской Аравии и Израиля, которые нарушают нормы международного права и территориальную целостность государств."Ирану следовало бы создать региональную коалицию, включающую также Россию, Сирию, Пакистан и Ирак, чтобы противостоять американскому альянсу", - заявил он.Сафави подчеркнул, что Вашингтон стремится сохранить "очаги конфликтности в регионе" для того, чтобы получить политические, экономические и военные выгоды.Помощник аятоллы добавил, что США "организацией из 30 тысяч человек" хотят содействовать образованию автономного курдского региона.Сафави также добавил, что США нарушают нормы международного права и территориальной целостности государств.