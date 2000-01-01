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Авив Гефен напомнил Либерману о дедушке и Высоцком 25.01 08:06   MIGnews.com

Авив Гефен напомнил Либерману о дедушке и Высоцком

Израильская поп-икона Авив Гефен отреагировала на решение министра обороны Израиля Авигдора Либермана о запрещении трансляций произведений его отца на радиостанции Галей ЦАХАЛ.

Гефен написал министру в facebook: “Я уверен что это для тебя нелегко, и мое сердце с тобой. Ты не только стал гоняться за овцами (имеется ввиду детская книжка Йонатана Гефена “Шестнадцатая овца”) - но и им ты проиграл.

Твой рейтинг падает, и твоя светская агенда потеряна на лужайках закона о супермаркетах, и, в первую очередь, твой имидж крутого разрушен - в эру Трампа твоя сила устрашения обмякла, устарела и обвисла.

В моей семье - один министр обороны (Моше Дайян, брат бабушки Гефена) который, несмотря на то, что у него был только один глаз, победил все арабские страны. Он считается героем, а ты герой только на словах. Когда доходит до дел, единственное в чем ты преуспел - быть признанным в том, что избил мальчика.

Вместо того, чтобы бороться с религиозной пропагандой, ты воюешь с поэмами, которые - в отличие от партий харедим, не наносят ответных ударов. Израиль - и наш Дом, не только дом Стаса и Фаины (осужденные за коррупцию члены НДИ Мисежников и Киршенбаум).

Кроме того, что мой отец был офицером-десантником, он также поэт и сатирик. Да Авигдор, есть такая работа - критиковать то место, в котором живешь. В Израиле это (все еще) называется свободой речи, или как это называешь (вернее извращаешь) ты - “ненавистник Израиля”.

Поэмы Высоцкого пережили темные режимы, несмотря на тот факт, что их бойкотировали. Артисты, как ты знаешь - это такие маленькие министры обороны, и мы стоим начеку против тех, кто роет темные тоннели бойкотов и молчания”.
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