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`Аббас должен заплатить за неуважение к Трампу` | Фото:25.01 09:42   MIGnews.com

"Аббас должен заплатить за неуважение к Трампу"

Государственный департамент США рассматривает возможность дальнейшего сокращения американской помощи ПА.

Об этом заявила посол США в ООН Ники Хейли.

Об этом в четверг, 25 января сообщает Arutz sheva.

Отметим, ранее Хейли поддержала решение сократить значительную часть финансирования, которое США перечисляет на нужды Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

"Аббас должен заплатить за неуважение к президенту США Дональда Трампа в своем недавнем выступлении перед Центральным советом ООП", - подчеркнула представитель США в ООН.

Во время этой речи Аббас раскритиковал Трампа по поводу признания Иерусалима столицей Израиля и проклял его по-арабски, сказав: "Пусть ваш дом будет уничтожен", - передает издание.

Отметим, что американская администрация предупреждала, что США прекратят спонсировать БАПОР, если палестинцы не вернутся за стол переговоров с Израилем. Как уточнили в госдепе, окончательное решение еще не принято, однако американское внешнеполитическое ведомство намерено обсудить такой вариант развития событий.

Глава Белого дома пригрозил урезать материальную помощь Палестинской автономии в том случае, если ее представители и далее будут игнорировать мирный процесс.
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