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Трамп предупредил о возможном столкновении с турками в Сирии 25.01 09:27   MIGnews.com

Трамп предупредил о возможном столкновении с турками в Сирии

Президент США Дональд Трамп предупредил президента Турции Эрдогана о том, что продолжение военной операции в Африне может привести к прямому столкновению турок с их союзниками по НАТО.

Трамп позвонил Эрдогану. В сообщении Белого Дома говорится, что эскалация насилия в Африне подрывает усилия по достижению “наших совместных целей в Сирии”.

Далее публикуется прямая угроза Трампа Эрдогану: “Он требует от Турции проявлять осторожность и избежать любых акций, которые могут привести к прямому столкновению турецких и американских сил”.

Трамп потребовал от турок “ограничить масштабы военных действий и принять меры к тому, чтобы избежать жертв среди гражданских лиц и увеличения потока беженцев”.
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