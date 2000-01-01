25.01 12:13 MIGnews.com

В Европарламенте почтили память жертв Холокоста

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В среду, 24 января в Европейском парламенте в Брюсселе состоялась торжественная церемония, посвященная Международному дню памяти жертв Холокоста.Мероприятие было организовано при участии Европейского еврейского конгресса.В церемонии приняли участие глава ЕЕК Вячеслав Моше Кантор, спикер Кнессета Израиля Юлий Эдельштейн, депутаты Европарламента, главы европейских еврейских общин, главные раввины стран ЕС, бывшие узники концлагерей и люди, пережившие Холокост, деятели культуры и искусства Европы и Израиля.Отметим, в этом году на мероприятии впервые почтили память еще одного народа, также подвергшегося геноциду в годы Второй мировой войны – цыган.В своем выступлении спикер Кнессета заявил: "Чему нас могут научить все памятники (жертвам Холокоста), если синагоги по всей Европе нуждаются в круглосуточной охране?""Эффективно ли изучение темы Холокоста, если евреи на европейском континенте воздерживаются от того, чтобы надеть кипу, или кулон с шестиконечной звездой, из страха, что на них могут напасть?", - добавил он.Обращаясь к членам Европейского парламента. Эдельнштейн подчеркнул: "В прошлом месяце одно государство – Соединенные Штаты Америки – признало Иерусалим столицей Израиля, спустя 70 лет независимости, признав и наше древнее наследие, и современную историю. Я приглашаю и вас сделать это".В свою очередь заместитель председателя Европарламента Мейрид Макгиннесс отметила: "Обязанность новых поколений — помнить и не допускать в будущем тех событий, которые захлестнули Европу в годы Холокоста".По ее мнению, необходимо "развивать образовательные программы и обучать урокам Холокоста с тем, чтобы произошедшее более семи десятилетий назад в Европе больше никогда не повторилось".