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В Европарламенте почтили жертв Холокоста | Фото:25.01 12:13   MIGnews.com

В Европарламенте почтили память жертв Холокоста

В среду, 24 января в Европейском парламенте в Брюсселе состоялась торжественная церемония, посвященная Международному дню памяти жертв Холокоста.

Мероприятие было организовано при участии Европейского еврейского конгресса.

В церемонии приняли участие глава ЕЕК Вячеслав Моше Кантор, спикер Кнессета Израиля Юлий Эдельштейн, депутаты Европарламента, главы европейских еврейских общин, главные раввины стран ЕС, бывшие узники концлагерей и люди, пережившие Холокост, деятели культуры и искусства Европы и Израиля.

Отметим, в этом году на мероприятии впервые почтили память еще одного народа, также подвергшегося геноциду в годы Второй мировой войны – цыган.

В своем выступлении спикер Кнессета заявил: "Чему нас могут научить все памятники (жертвам Холокоста), если синагоги по всей Европе нуждаются в круглосуточной охране?"

"Эффективно ли изучение темы Холокоста, если евреи на европейском континенте воздерживаются от того, чтобы надеть кипу, или кулон с шестиконечной звездой, из страха, что на них могут напасть?", - добавил он.

Обращаясь к членам Европейского парламента. Эдельнштейн подчеркнул: "В прошлом месяце одно государство – Соединенные Штаты Америки – признало Иерусалим столицей Израиля, спустя 70 лет независимости, признав и наше древнее наследие, и современную историю. Я приглашаю и вас сделать это".

В свою очередь заместитель председателя Европарламента Мейрид Макгиннесс отметила: "Обязанность новых поколений — помнить и не допускать в будущем тех событий, которые захлестнули Европу в годы Холокоста".

По ее мнению, необходимо "развивать образовательные программы и обучать урокам Холокоста с тем, чтобы произошедшее более семи десятилетий назад в Европе больше никогда не повторилось".
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