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пресс-служба фракции `Еш Атид` 25.06 10:31   MIGnews.com

Развозов призывает министров последовать примеру Либермана

Депутат Кнессета Константин Развозов ("Еш Атид") призвал членов кабинета министров проголосовать против законопроекта о "государственном гиюре", который будет вынесен сегодня (25 июня) на утверждение министерской комиссии по законодательству.

По словам депутата, данный законопроект направлен на усугубление раскола в израильском обществе.

"Если Главному раввинату будет передана абсолютная монополия на признание еврейства, от этого пострадают сотни тысяч израильтян, чье еврейство будет поставлено под сомнение. Речь идет, прежде всего, о русскоязычных репатриантах, которые не являясь галахическими евреями, решают пройти гиюр, для того, чтобы ощущать себя частью еврейского народа. Как правило они не выбирают ультроортодоксальное течение иудаизма. Законопроект нанесет удар по гражданам страны, которые служат в армии, работают, платят налоги.

Я призываю всех министров выступить против этой законодательной инициативы, чтобы предотвратить раскол в обществе и удар по русскоязычным репатриантам" – заявил Константин Развозов.
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