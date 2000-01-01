25.06 11:22 MIGnews.com

Только 15% курсантов закончили летный курс ЦАХАЛа

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Только 15% курсантов, три года назад начавших самый трудный курс ЦАХАЛа - пилотов боевых самолетов - закончили его.Торжественная церемония окончания курса и парад пройдут 27 июня на базе ВВС на юге Израиля.В связи с окончанием очередного, 174-о курса, командование ВВС опубликовало статистику о курсантах. 46% окончивших курс - выходцы с севера Израиля , 46% - из Центра и лишь 8% - с юга страны. Половина курсантов - жители городов, половина - жители сельской местности. 71% курсантов - члены различных молодежных движений. Половина прошли годовую предармейскую подготовку, 14% - учились в религиозных школах.Только 15% начавших курс закончили его. Из них 22% одновременно изучали информационные системы, 30% - политику и государственное управление, 24% - математику и компьютеры.