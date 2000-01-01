Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Иранского президента прогнали с антиизриальского ралли 25.06 12:20   MIGnews.com

Иранского президента прогнали с антиизриальского ралли

Посещение президентом исламской республики Ирана Хасаном Рухани антиизраильского ралли в Тегеране чуть закончилось плачевно.

Рухани прибыл на демонстрацию, посвященную ежегодно проводимому Дню Аль-Кудс.

Президента встретили улюлюканьем, свистом и криками “Рухании и Банисадр - счастливый брак”, “Смерть лжецу, смерть американскому мулле”. Абольхасан Банисадр - премьер-министр революционного правительства в Иране, которого признали виновным в том, что он работал на ЦРУ.

Телохранителям пришлось срочно эвакуировать президента. Участники, между тем, вопили: “Смерть Израилю!” и “Уничтожение Израиля - главный приоритет мусульманского мира”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:30
Минздрав предупредил о двух днях беспощадной жары в Израиле
12:15
Американку обвинили в гибели двух ее детей от жары
11:48
Смертоносный оползень в Китае: более 100 пропавших без вести
11:22
Только 15% курсантов закончили летный курс ЦАХАЛа
10:50
"Бунтари" Храмовой горы получают 4,500 шекелей в месяц
10:31
Развозов призывает министров последовать примеру Либермана
10:17
Эрдоган упал в обморок
09:48
ВОЗ: Более 200 000 йеменцев заражены холерой
09:35
Трамп не откажется от "мирного процесса"
09:23
Беннет снова атаковал Либермана
08:53
Взрыв на подпольной шахте в Колумбии: есть погибшие
08:20
Арестованы 6 подозреваемых в терроризме палестинцев
08:11
Ликуд: Лапид уже сегодня возглавляет левый блок
07:51
ХАМАС призывает искоренить "раковую опухоль" - Израиль
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus