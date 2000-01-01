25.06 12:20 MIGnews.com

Иранского президента прогнали с антиизриальского ралли

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Посещение президентом исламской республики Ирана Хасаном Рухани антиизраильского ралли в Тегеране чуть закончилось плачевно.Рухани прибыл на демонстрацию, посвященную ежегодно проводимому Дню Аль-Кудс.Президента встретили улюлюканьем, свистом и криками “Рухании и Банисадр - счастливый брак”, “Смерть лжецу, смерть американскому мулле”. Абольхасан Банисадр - премьер-министр революционного правительства в Иране, которого признали виновным в том, что он работал на ЦРУ.Телохранителям пришлось срочно эвакуировать президента. Участники, между тем, вопили: “Смерть Израилю!” и “Уничтожение Израиля - главный приоритет мусульманского мира”.