25.06 12:39 MIGnews.com

Ципи Ливни против законопроекта о "государственном гиюре"

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Ципи Ливни, лидер партии Ха-Тнуа, Сионистский лагерь выступила против законопроекте о "государственном гиюре":"На протяжении многих лет я работала для того, чтобы облегчить процедуру прохождения гиюра. Включая решение правительства об облегчении процедуры гиюра, которое мне удалось провести в прошлой каденции. Вот то, что должно делать правительство Израиля: облегчать прохождение гиюра, а не усложнять этот процесс для тех, кто хочет стать частью еврейского народа".