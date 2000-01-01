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flickr 25.06 14:18   MIGnews.com

Эрдоган назвал требования к Катару "незаконными"

Президент Турции Тайип Эрдоган в воскресенье, 25 июня, отказался закрыть военную базу в Катаре, несмотря на призывы стран Персидского залива, разорвавших дипломатические и торговые отношения с Катаром.

Эрдоган отметил, что более широкий список требований, предъявляемых четырьмя арабскими государствами Катару, является незаконным вмешательством в суверенитет эмирата Персидского залива.

Президент Турции подчеркнул, что призыв вывести турецкие силы был неуважительным и что Доха, которая назвала требования "необоснованными", придерживается правильного подхода.

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Бахрейн объявили Катару бойкот 5 июня и издали список требований из 13 пунктов.

Катар заявил, что он пересматривает список, но отметил, что это не разумно или действенно.

"Мы одобряем и оцениваем отношение Катара к списку из 13 требований", - сказал Эрдоган, выступая в Стамбуле.
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