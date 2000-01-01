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Фото: Flash 90 25.06 16:27   MIGnews.com

Авигдор Либерман о происходящем на северной границе Израиля

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман высказался в субботу вечером, 24 июня, относительно происходящего на северной границе Израиля.

"Мы не намерены игнорировать попытки подорвать наш суверенитет и нашу безопасность, даже в том случае, если речь идет не о направленном на нас огне, а об ошибке, произошедшей вследствие войны между повстанцами и сирийским правительством. На обстрелы в каждом случае мы будет отвечать мощно, уверенно, но обдуманно. Именно так и поступил ЦАХАЛ на Голанских высотах. Режим Асада с нашей точки зрения отвечает за все что происходит на его территории, и в случае если подобный обстрел повторится, он будет нести полную ответственность за его последствия", - заявил Либерман.
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