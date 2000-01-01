Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Россия: Израиль разбомбил на Голанах Джабхат ан-Нусру 25.06 14:53   MIGnews.com

Россия: Израиль разбомбил на Голанах Джабхат ан-Нусру

ВВС Израиля нанесли в субботу удар по бронетехнике боевиков "Джебхат Ан-Нусры"*, а не по позициям сирийских правительственных войск, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник в Минобороны России.

Ранее пресс-служба армии Израиля сообщила, что израильская авиация атаковала сирийские правительственные войска в ответ на десяток шальных снарядов, которые разорвались на контролируемой еврейским государством части Голанских высот.

Военные распространили видеозапись уничтожения "точечными" ударами с воздуха крупнокалиберного пулемета и двух танков, которые, как утверждается, и выпустили снаряды через разделительную линию на Голанских высотах.

"Израильтяне просто нанесли удар по месту, откуда велся обстрел. В результате этого воздушного удара уничтожены два танка и крупнокалиберный пулемет террористов", — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что это не первая попытка боевиков спровоцировать подобными обстрелами столкновения израильских и сирийских правительственных войск в этом районе.

По данным осведомленного источника на месте, в районе Голанских высот сирийские правительственные войска отражали мощную атаку террористов из "Джебхат ан-Нусры".

По итогам Шестидневной войны 1967 года израильтяне отбили у сирийцев Голанские высоты, их статус не урегулирован до сих пор. Между странами нет двусторонних дипломатических отношений, Дамаск никогда не признавал Израиль, а Тель-Авив расценивает соседей как враждебное государство.

* Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" запрещена в России.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:24
Теракт в сирийской провинции Идлиб: есть погибшие
14:18
Эрдоган назвал требования к Катару "незаконными"
13:36
Ньюкасл: Автомобиль врезался в толпу мусульман
13:23
Шабаш в Тегеране: До конца Израиля остался 8441 день  
12:55
123 человека погибли при взрыве цистерны с горючим
12:39
Ципи Ливни против законопроекта о "государственном гиюре"
12:30
Минздрав предупредил о двух днях беспощадной жары в Израиле
12:20
Иранского президента прогнали с антиизриальского ралли  
12:15
Американку обвинили в гибели двух ее детей от жары
11:48
Смертоносный оползень в Китае: более 100 пропавших без вести
11:22
Только 15% курсантов закончили летный курс ЦАХАЛа
10:50
"Бунтари" Храмовой горы получают 4,500 шекелей в месяц
10:31
Развозов призывает министров последовать примеру Либермана
10:17
Эрдоган упал в обморок
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus