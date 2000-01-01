Россия: Израиль разбомбил на Голанах Джабхат ан-Нусру
ВВС Израиля нанесли в субботу удар по бронетехнике боевиков "Джебхат Ан-Нусры"*, а не по позициям сирийских правительственных войск, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник в Минобороны России.
Ранее пресс-служба армии Израиля сообщила, что израильская авиация атаковала сирийские правительственные войска в ответ на десяток шальных снарядов, которые разорвались на контролируемой еврейским государством части Голанских высот.
Военные распространили видеозапись уничтожения "точечными" ударами с воздуха крупнокалиберного пулемета и двух танков, которые, как утверждается, и выпустили снаряды через разделительную линию на Голанских высотах.
"Израильтяне просто нанесли удар по месту, откуда велся обстрел. В результате этого воздушного удара уничтожены два танка и крупнокалиберный пулемет террористов", — сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что это не первая попытка боевиков спровоцировать подобными обстрелами столкновения израильских и сирийских правительственных войск в этом районе.
По данным осведомленного источника на месте, в районе Голанских высот сирийские правительственные войска отражали мощную атаку террористов из "Джебхат ан-Нусры".
По итогам Шестидневной войны 1967 года израильтяне отбили у сирийцев Голанские высоты, их статус не урегулирован до сих пор. Между странами нет двусторонних дипломатических отношений, Дамаск никогда не признавал Израиль, а Тель-Авив расценивает соседей как враждебное государство.
* Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" запрещена в России.