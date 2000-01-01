25.06 23:22 MIGnews.com

Дэвид Дэвис "вполне уверен" в достижении сделки по Brexit

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Министр по выходу Великобритании из Европейского союза Дэвид Дэвис заявил в воскресенье, 25 июня, что он "вполне уверен" в том, что он мог бы договориться о том, чтобы покинуть Европейский Союз с переходным соглашением примерно на один-два года.На вопрос, уверен ли он в заключении сделки по Brexit, Дэвис сказал BBC: "Я уверен, что я не уверен на 100 процентов, это переговоры ... Вы можете быть уверены, что сделка состоится, но сделка, которую я хочу, - это соглашение о свободной торговле, таможенное соглашение, и т.д."."Я говорил, что это будет непросто, будут трудности, но в конце есть общая точка, интересная обеим сторонам, где мы получим возможность использовать глобальные рынки, где они получат союзника, а не раздражающего члена блока", - отметил политик.