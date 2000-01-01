Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Асад впервые за год покинул Дамаск | Фото: пресс-служба Башара Асада25.06 17:25   MIGnews.com

Асад впервые за год покинул Дамаск

Президент Сирии Башар Асад совершил достаточно непривычный поступок – посетил церемонию по случаю Ид аль-Фитра, или ураза-байрам (окончание Рамадана), которая проходила в мечети Аль-Нури в сирийском городе Хама 25 июня. Его сопровождали министр по делам ислама Мохаммад Абдель-Саттар Сайед и верховный муфтий Сирии Ахмад Бадредин Хассун.

Визит президента в город стал первым за 6 лет гражданской войны в Сирии. Кроме того, таки образом Асад впервые за год покинул выехал за пределы Дамаска. В прошлый раз он покидал столицу в июле 2016 года – тоже на Ид аль-Фитр, который он встретил в Хомсе, что на 40 км ближе к столице.

Прежде, во время предыдущих Ид аль-Фитров, Асад посещал церемонии в мечетях сирийской столицы, но в этом году он, очевидно, решил продемонстрировать свою силу и контроль над ситуацией. То же самое сказал и имам, читавший утреннюю молитву, отметив визит Асада, как знак того, что победы над терроризмом долго ждать не придется.

По случаю праздника 24 июня из сирийских тюрем вышли более 670 заключенных, включая детей, рожденных в тюремных застенках.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:53
Биби отменил строительство смешанного участка у Стены Плача
16:55
Чрезвычайная ситуация в аэропорту Бен-Гурион (обновлено)
16:46
Израильтянин арестован за желание присоединиться к ISIS
16:27
Авигдор Либерман о происходящем на северной границе Израиля
15:51
На Голанах взорвались снаряды, выпущенные из Сирии
15:44
"Семья Голдин - аморальные и возмутительные подстрекатели"
15:24
Теракт в сирийской провинции Идлиб: есть погибшие
14:53
Россия: Израиль разбомбил на Голанах Джабхат ан-Нусру
14:18
Эрдоган назвал требования к Катару "незаконными"
13:36
Ньюкасл: Автомобиль врезался в толпу мусульман
13:23
Шабаш в Тегеране: До конца Израиля остался 8441 день  
12:55
123 человека погибли при взрыве цистерны с горючим
12:39
Ципи Ливни против законопроекта о "государственном гиюре"
12:30
Минздрав предупредил о двух днях беспощадной жары в Израиле
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus