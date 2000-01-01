25.06 17:25 MIGnews.com

Асад впервые за год покинул Дамаск

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Президент Сирии Башар Асад совершил достаточно непривычный поступок – посетил церемонию по случаю Ид аль-Фитра, или ураза-байрам (окончание Рамадана), которая проходила в мечети Аль-Нури в сирийском городе Хама 25 июня. Его сопровождали министр по делам ислама Мохаммад Абдель-Саттар Сайед и верховный муфтий Сирии Ахмад Бадредин Хассун.Визит президента в город стал первым за 6 лет гражданской войны в Сирии. Кроме того, таки образом Асад впервые за год покинул выехал за пределы Дамаска. В прошлый раз он покидал столицу в июле 2016 года – тоже на Ид аль-Фитр, который он встретил в Хомсе, что на 40 км ближе к столице.Прежде, во время предыдущих Ид аль-Фитров, Асад посещал церемонии в мечетях сирийской столицы, но в этом году он, очевидно, решил продемонстрировать свою силу и контроль над ситуацией. То же самое сказал и имам, читавший утреннюю молитву, отметив визит Асада, как знак того, что победы над терроризмом долго ждать не придется.По случаю праздника 24 июня из сирийских тюрем вышли более 670 заключенных, включая детей, рожденных в тюремных застенках.