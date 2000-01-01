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25.06 17:53   MIGnews.com

Биби отменил строительство смешанного участка у Стены Плача

На фоне призывов ортодоксальных и харедим премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отложил исполнение еще в прошлом году одобренного правительством плана по строительству на площади перед Стеной Плача смешанного участка, где могли бы молиться как мужчины, так и женщины.

Как сообщили в канцелярии Биньямина Нетаниягу, он поручил секретарю Кабмина Цахи Брейвману и министру регионального сотрудничества Цахи Анегби разработать новый план для данной инициативы. Предыдущий был одобрен правительством еще в январе 2016 года и с тех пор религиозные неоднократно требовали его отмены.

Данное заявление канцелярии премьер-министр было с осуждением встречено как Реформистским движением Израиля, так и Еврейским агентством Сохнут.

"На наш взгляд, это очень постыдно. Правительство пошло на поводу у ультраортодоксальных партий. Я считаю это провалом правительства Нетаниягу и что это решение навредит интересам Израиля и его связям с еврейским народом", - заявил изданию Times of Israel раввин реформистского движения Гилад Карив, узнавший об этом решении из СМИ.

Свое разочарование решением правительства выразил и директор Сохнута Натан Щаранский.

"Спустя четыре года интенсивных переговоров, мы достигли решения, которое было принято всеми основными конфессиями, а после – правительством и еврейскими общинами по всему миру. Но сегодняшнее решение означает отступление от этого решения, что сделает нашу работу по сближению Израиля с еврейским миром еще более сложной. Тем не менее, Еврейское агентство по-прежнему твердо привержено этой работе и принципу одной стены для одного народа", - сказал он.

Зато приветствовали данное решение некоторые члены коалиции – например, депутат "Еврейского дома" Бецалель Смотрич и министр Ури Ариэль.
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