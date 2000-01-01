25.06 17:53 MIGnews.com

Биби отменил строительство смешанного участка у Стены Плача

Поделиться

Все по теме

Комментарии

На фоне призывов ортодоксальных и харедим премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отложил исполнение еще в прошлом году одобренного правительством плана по строительству на площади перед Стеной Плача смешанного участка, где могли бы молиться как мужчины, так и женщины.Как сообщили в канцелярии Биньямина Нетаниягу, он поручил секретарю Кабмина Цахи Брейвману и министру регионального сотрудничества Цахи Анегби разработать новый план для данной инициативы. Предыдущий был одобрен правительством еще в январе 2016 года и с тех пор религиозные неоднократно требовали его отмены.Данное заявление канцелярии премьер-министр было с осуждением встречено как Реформистским движением Израиля, так и Еврейским агентством Сохнут."На наш взгляд, это очень постыдно. Правительство пошло на поводу у ультраортодоксальных партий. Я считаю это провалом правительства Нетаниягу и что это решение навредит интересам Израиля и его связям с еврейским народом", - заявил изданию Times of Israel раввин реформистского движения Гилад Карив, узнавший об этом решении из СМИ.Свое разочарование решением правительства выразил и директор Сохнута Натан Щаранский."Спустя четыре года интенсивных переговоров, мы достигли решения, которое было принято всеми основными конфессиями, а после – правительством и еврейскими общинами по всему миру. Но сегодняшнее решение означает отступление от этого решения, что сделает нашу работу по сближению Израиля с еврейским миром еще более сложной. Тем не менее, Еврейское агентство по-прежнему твердо привержено этой работе и принципу одной стены для одного народа", - сказал он.Зато приветствовали данное решение некоторые члены коалиции – например, депутат "Еврейского дома" Бецалель Смотрич и министр Ури Ариэль.