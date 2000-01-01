25.06 18:55 MIGnews.com

Министр Кахлон упростил выдачу разрешений на строительство

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Министр финансов Моше Кахлон подписал нормативный акт, вдвое сокращающий время, необходимое на получение разрешений на строительство. Разрешения на достройку балкона, лифта, дополнительных парковочных мест или пристройку к дому будут выдаваться в течение 45 дней с момента обращения. Нововведение распространяется на все комиссии по планированию и застройке в стране.В документе также указано, что если ответственная организация не приняла решение в течение 45 дней с момента получения просьбы, просьба считается автоматически удовлетворенной. В настоящее время в подобном случае непринятие решения в установленный законом срок автоматически считается отказом.В новых правилах приведен также список работ и зданий, в отношении которых должен применяться ускоренный порядок утверждения с меньшим количеством необходимых для утверждения справок и разрешений.Среди прочего, речь идет о добавлении укрепленной комнаты (“мамад”) к существующей квартире, пристройке к жилому дому площадью до 25 квадратных метров на нижнем этаже (“карка”), достройке на крыше жилого дома, остеклении балкона, достройке балкона или лифта к зданию до четырех этажей высотой, установке дополнительных парковочных мест над основными местами для парковки (“махпилей ханая”), монтаже отопительной системы, установке газопровода, теплицы, а также о работах по улучшению доступа в жилое помещение (пандусы и тому подобное).Кроме того, в нормативном акте указано, что на проведение большинства работ не требуется специальное разрешение Земельного управления, как это было до сих пор. Соответственно, не будет взиматься плата за выдачу этих разрешений.