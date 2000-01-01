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Президент ОАЭ впервые за 4 года вышел на публику | Фото: AFP26.06 03:24   MIGnews.com

Президент ОАЭ впервые за 4 года вышел на публику

Президент Объединенных Арабских Эмиратов, правитель эмирата Абу-Даби Халифа бен Заид Аль Нахайян появился на публике в воскресенье впервые после перенесенного им инсульта в 2014 году.

Как сообщает AFP, глава ОАЭ был госпитализирован 24 января 2014 года после перенесенного им инсульта, ему была сделана операция.

Халифа бен Заид Аль Нахайян вместе с эмиром Дубая, премьер-министром ОАЭ Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом и наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном приветствовал в воскресенье правителей эмиратов и членов Высшего совета во дворце Эль-Батин в Абу-Даби по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр.

Правители эмиратов и члены совета пожелали президенту крепкого здоровья, достижения прогресса, развития и безопасности для народа ОАЭ. Глава государства также получил поздравления от наследных принцев и заместителей правителей эмиратов.
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