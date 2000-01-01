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Герцог: Нетаниягу отталкивает диаспору от Израиля 25.06 22:54   MIGnews.com

Герцог: Нетаниягу отталкивает диаспору от Израиля

Ицхак Герцог, лидер парламентской оппозиции, председатель Сионистского лагеря сказал о решении межминистерской комиссии по отмене договоренности относительно возможности для реформистов молиться на отдельном участке у Стены Плача:

"Правительство Нетаниягу приняло и обещало реализовать это решение. Потом, под давлением партнеров-харедим, Нетаниягу изменил свое же решение. Отмена соглашения о возможности для евреев, сторонников реформистского движения в иудаизме, молиться на отдельном участке у Стены Плача, - это очередное нарушение обещаний, которые дал Нетаниягу. Он поворачивается спиной к еврейству диаспоры, бьет по единству нашего народа в стране. Так правит страной Нетаниягу, - обещает одно, а делает совершенно другое, несмотря на урон, который его действия наносят Израилю.

Стена Плача - святыня всего еврейского народа, и каждый из нас имеет равное право молиться у нашей святыни. После того, как мы отправим Нетаниягу домой, мы исправим вред, который наносит Израилю правление Ликуда".
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