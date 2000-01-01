25.06 06:11 MIGnews.com

Ликуд: Лапид уже сегодня возглавляет левый блок

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Реакция партии "Ликуд":"Сегодня вечером в интервью 2-му каналу Яир Лапид, левый политик, служивший репортером армейского журнала "Бемахане", который полностью провалился в должности главы минфина, вновь попытался скрыть свои левые взгляды и попытался представить себя, якобы он в отличии от главы правительства Нетаниягу способен позаботиться о безопасности Израиля.Лапид не должен присоединяться к левому лагерю, так как он и сегодня возглавляет левый блок со сторонниками МЕРЕЦа как Яэль Герман и Офер Шелах.Беспочвенная критика Лапида в сторону премьер-министра Нетаниягу касательно операции "Несокрушимая скала" не соответствует похвалам, которые сам Лапид произнес 7 августа 2014 года о руководстве главы правительства."Кабинет принимал ответственные решения и руководил операцией должным образом", - заявил Лапид. В ходе операции он сказал: "Это делается ответственно, с полным пониманием картины происходящего. Кабинетом руководят ответственным образом". А кто именно руководил Кабинетом?!Министр из партии "Еш атид" Яаков Пери также отметил в августе 2014 года: "Я принимал участие во всех заседаниях Кабинета во время "Несокрушимой скалы". Я очень хорошо оцениваю действия главы правительства Нетаниягу. Должен искренне заявить, что все аспекты руководства операцией - внимание, исчерпывающие совещания, система командования и контроля, сдержанность и принятие решений, - все очень впечатляет".Яир Лапид, кого ты пытаешься обмануть? Ты продолжишь примерять костюм, а глава правительства Нетаниягу продолжит вести государство вперед. "