Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












25.06 07:23   MIGnews.com

Ас-Сиси отдал Саудам острова в Тиранском проливе

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в субботу одобрил соглашение о делимитации границ с Саудовской Аравией, предусматривающей передачу Эр-Рияду двух островов в Красном море, сообщает официальное информационное агентство АРЕ со ссылкой на заявление правительства.

На прошлой неделе парламент Египта одобрил соглашение с Эр-Риядом о передаче Саудовской Аравии двух островов – Тиран и Санафир.

Между тем, в январе этого года Верховный суд Египта отверг предложенный правительством проект передачи этих территорий. Тогда в суде отметили, что правительство не предоставило достаточных доказательств в пользу заявлений о том, что острова всегда были территорией Саудовской Аравии.

Ранее в египетском правительстве заявляли, что острова перешли под контроль Египта лишь в 1950 году, и что договор об их передаче Саудовской Аравии принес бы экономическую пользу Египту.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:51
ХАМАС призывает искоренить "рак" в лице Израиля
07:05
Трамп намерен устроить второй Кэмп-Дэвид
06:29
Убийство в результате массовой драки в лесу Эльяким
05:26
Песню, написанную Аль Капоне в тюрьме продадут на аукционе
04:36
Найден простой способ предотвратить болезнь Альцгеймера
03:44
Впервые солнечное затмение покажут в прямом эфире
02:12
Индийскую деревню переименовали в честь Трампа
01:42
Ученые назвали самый опасный продукт в мире
22:22
В Интерполе назвали три главные угрозы будущего
21:30
Видео: ЦАХАЛ уничтожил сирийский танк
20:52
СМИ: В результате атаки ЦАХАЛа погибли сирийские солдаты
20:29
Ас-Сиси одобрил передачу островов Саудам
19:57
В Иране задержали подозреваемых в подготовке терактов
19:28
Британский парламент подвергся кибератаке
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus