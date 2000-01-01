25.06 07:23 MIGnews.com

Ас-Сиси отдал Саудам острова в Тиранском проливе

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Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в субботу одобрил соглашение о делимитации границ с Саудовской Аравией, предусматривающей передачу Эр-Рияду двух островов в Красном море, сообщает официальное информационное агентство АРЕ со ссылкой на заявление правительства.На прошлой неделе парламент Египта одобрил соглашение с Эр-Риядом о передаче Саудовской Аравии двух островов – Тиран и Санафир.Между тем, в январе этого года Верховный суд Египта отверг предложенный правительством проект передачи этих территорий. Тогда в суде отметили, что правительство не предоставило достаточных доказательств в пользу заявлений о том, что острова всегда были территорией Саудовской Аравии.Ранее в египетском правительстве заявляли, что острова перешли под контроль Египта лишь в 1950 году, и что договор об их передаче Саудовской Аравии принес бы экономическую пользу Египту.