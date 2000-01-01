25.06 06:31 MIGnews.com

"Режим Асада продолжит нести ответственность за обстрелы"

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Министр обороны Авигдор Либерман жестко отреагировал на обстрел Голанских высот с сирийской территории.Либерман заявил: “Мы не потерпим нарушений нашего суверенитета и попыток подрыва нашей безопасности. Режим Асада продолжит нести ответственность за подобные происшествия в случае, если они повторятся”.Либерман добавил, что реакция ЦАХАЛа, подобная той, что последовала за обстрелом 24 июня, станет ответом на любую провокацию с сирийской стороны: “Мы ответим на подобные инциденты мощно, решительно и разумно”.В ответ на обстрел Голанских высот ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по нескольким целям сирийской армии.Ливанский телеканал Al-Mayadeen, близкий к “Хизбалле” и сирийскому режиму утверждает, что сирийская армия остановила массивную атаку мятежников, и о том, что одновременно с этим были нанесены израильские удары.Министр энергетики Юваль Штайниц заявил: “У нас нулевая терпимость к подобным инцидентам, и если они случатся, сирийский режим заплатит большую цену”.