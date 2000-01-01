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25.06 07:05   MIGnews.com

Трамп намерен устроить второй Кэмп-Дэвид

Американский канал Fox News сообщает о намерении президента Дональда Трампа устроить саммит арабских государств “подобный второму Кэмп-Дэвиду”.

Целью саммита станет примирение деспотий Залива с Катаром и “усиление борьбы с исламским экстремизмом”.

В саммите должны принять участие Египет, Саудовская Аравия и еще пять арабских государств , разорвавших дипломатические отношения с Катаром. Указанные государства обвиняют Катар в финансировании терроризма и “распространении нестабильности в регионе”.

В Белом Доме исследуют различные возможности примирения арабских государств, одна из них - успешные переговоры о мире, прошедшие 40 лет назад в Кэмп-Дэвиде между Израилем и Египтом.

Кроме того, Трамп намерен уничтожить все террористические организации в регионе. Источник Fox News говорит: “Президент намерен собрать все ключевые элементы в Вашингтоне и обсудить с ним общую политику”.
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