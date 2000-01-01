Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












flickr 25.06 07:51   MIGnews.com

ХАМАС призывает искоренить "рак" в лице Израиля

Абу Обеида, представитель так называемого "военного крыла" ХАМАСа, бригады Аль-Кассам, призвал арабскую и исламскую нацию прекратить любые внутренние боевые действия и искоренить "рак", а именно -"сионистскую оккупацию".

В официальном заявлении, посвященном дню Аль-Кудс, ХАМАС призвал исламскую нацию поддержать "Палестину" и "сражающийся" палестинский народ, а также поддержать "героическую" борьбу боевиков ХАМАСа в рамках подготовки к освобождению "Палестины" от оккупантов.

Между тем, представитель ХАМАСа Сами Абу Зухри заявил, что угроза войны с Израилем не пугает палестинцев.

"Оккупация должна хорошенько подумать, прежде чем принимать какое-либо решение о начале войны, потому что правила игры не будут такими же, как и раньше", - написал Абу Зухри в Twitter.

День Аль-Кудс, который отмечается в последний день Рамадана, обычно используют для подстрекательства против израильтян и евреев.

Жители Газы провели парады, посвященные Дню Аль-Кудс, в ходе которых депутат ХАМАСа Ахмад Абу Хилбийя заявил, что Иерусалим и мечеть Аль-Акса подвергаются "жестокому нападению" со стороны Израиля, и "несколько жертв уже погибли".

Хилбийя призвал председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса не высылать "бойцов" и джихадистов из Иудеи и Самарии, а разрешать им бороться с "оккупацией" и поддерживать интифаду Аль-Кудс любым способом.

Несколькими днями ранее лидер ХАМАСа Халил аль-Хайя заявил, что группировка не заинтересована в эскалации конфликта с Израилем.

"Мы в ХАМАСе не инициируем войны. Мы не ожидаем войны с Израилем, потому что она нас не интересует, и оккупация также заявляет, что не заинтересована в войне", - отметил он.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:23
Ас-Сиси отдал Саудам острова в Тиранском проливе
07:05
Трамп намерен устроить второй Кэмп-Дэвид
06:29
Убийство в результате массовой драки в лесу Эльяким
05:26
Песню, написанную Аль Капоне в тюрьме продадут на аукционе
04:36
Найден простой способ предотвратить болезнь Альцгеймера
03:44
Впервые солнечное затмение покажут в прямом эфире
02:12
Индийскую деревню переименовали в честь Трампа
01:42
Ученые назвали самый опасный продукт в мире
22:22
В Интерполе назвали три главные угрозы будущего
21:30
Видео: ЦАХАЛ уничтожил сирийский танк
20:52
СМИ: В результате атаки ЦАХАЛа погибли сирийские солдаты
20:29
Ас-Сиси одобрил передачу островов Саудам
19:57
В Иране задержали подозреваемых в подготовке терактов
19:28
Британский парламент подвергся кибератаке
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus