25.06 07:51 MIGnews.com

ХАМАС призывает искоренить "рак" в лице Израиля

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Абу Обеида, представитель так называемого "военного крыла" ХАМАСа, бригады Аль-Кассам, призвал арабскую и исламскую нацию прекратить любые внутренние боевые действия и искоренить "рак", а именно -"сионистскую оккупацию".В официальном заявлении, посвященном дню Аль-Кудс, ХАМАС призвал исламскую нацию поддержать "Палестину" и "сражающийся" палестинский народ, а также поддержать "героическую" борьбу боевиков ХАМАСа в рамках подготовки к освобождению "Палестины" от оккупантов.Между тем, представитель ХАМАСа Сами Абу Зухри заявил, что угроза войны с Израилем не пугает палестинцев."Оккупация должна хорошенько подумать, прежде чем принимать какое-либо решение о начале войны, потому что правила игры не будут такими же, как и раньше", - написал Абу Зухри в Twitter.День Аль-Кудс, который отмечается в последний день Рамадана, обычно используют для подстрекательства против израильтян и евреев.Жители Газы провели парады, посвященные Дню Аль-Кудс, в ходе которых депутат ХАМАСа Ахмад Абу Хилбийя заявил, что Иерусалим и мечеть Аль-Акса подвергаются "жестокому нападению" со стороны Израиля, и "несколько жертв уже погибли".Хилбийя призвал председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса не высылать "бойцов" и джихадистов из Иудеи и Самарии, а разрешать им бороться с "оккупацией" и поддерживать интифаду Аль-Кудс любым способом.Несколькими днями ранее лидер ХАМАСа Халил аль-Хайя заявил, что группировка не заинтересована в эскалации конфликта с Израилем."Мы в ХАМАСе не инициируем войны. Мы не ожидаем войны с Израилем, потому что она нас не интересует, и оккупация также заявляет, что не заинтересована в войне", - отметил он.