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Трамп не откажется от `мирного процесса` 25.06 09:35   MIGnews.com

Трамп не откажется от "мирного процесса"

Высокопоставленный американский источник опроверг распространившиеся в прессе утверждения о том, что президент США Дональд Трамп откажется от идеи мирных переговоров между Израилем и палестинцами нонсенсом.

24 июня высокопоставленный представитель палестинской автономии сообщил о том, что Джаред Кушнер предупредил палестинцев о том, что после изучения его доклада о состоянии “мирного процесса” президент Трамп должен принять решение. В случае, если он сочтет, что стороны не готовы к переговорам, он может свернуть переговоры.
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