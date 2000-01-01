25.06 09:23 MIGnews.com

Либерман превратит шоссе №6 в огромный лагерь беженцев

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Министр просвещения Нафтали Беннет атаковал министра обороны Авигдора Либермана в связи с его высказываниями о возможности возвращения беженцев на палестинские территории.Либерман ранее заявил, что “ни один палестинский беженец не сможет вернуться за пределы зеленой черты”.Беннет сказал: “Тот, кто запустит миллионы беженцев на территории автономии, в трех минутах от Кфар-Сабы, превратит шоссе №6 в один гигантский лагерь беженцев. Территории арабских стран в 300 раз больше Израиля, Иордания, Ливан, Сирия - там должны жить палестинские беженцы”.Беннет предупредил: “Эти беженцы, которые будут допущены в Иудею и Самарию немедленно начнут давить на нас. И это уже не проблема правых или левых”.Беннет также подчеркнул: “В качестве человека, который много лет занимался бизнесом, я могу сказать, что вы не предлагаете уступок до начала переговоров”.