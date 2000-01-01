25.07 14:37 MIGnews.com

Харедим требуют предпочтительного статуса

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Министр внутренних дел Израиля Арье Дери потребовал от премьер-министра Нетаниягу и министра финансов Кахлона выполнить обещания закрепленные коалиционным соглашение о придании “предпочтительного статуса” городам Бейтар Илит и Модиин Илит.Дери заявил: “Мы требуем, чтобы государство начало работу по восстановлению “предпочтительного статуса” указанных городов”.Дери указал на то, что города, населенные харедим находятся в самом низу социально-экономического рейтинга Израиля.Дери подчеркнул: “Мы обязаны немедленно заняться проблемами безопасности и проблемами социально-экономической сферы данных городов”.“Предпочтительный статус” подразумевает, что в городах выплачиваются субсидии - в размере 50% от расходов на школьное и дошкольное образование и на детские сады. Также все новые строительные проекты продаются жителям таких городов, а не подрядчикам со стороны.