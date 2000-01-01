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Официальный сайт Минобороны РФ 25.07 19:22   MIGnews.com

Эрдоган заявил о покупке зенитных ракетных систем С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о подписании с Россией документов о поставке зенитно-ракетных комплексов С-400, передает РИА Новости.

Выступая в Анкаре на заседании парламентской фракции правящей "Партии справедливости и развития" во вторник он заявил, что Турция и РФ сделали необходимые шаги, подписи поставлены. Он выразил надежду вскоре увидеть С-400 в Турции, а также на совместное производство зенитно-ракетных комплексов с РФ.

Эрдоган подчеркнул, что у каждой страны есть возможности обеспечить свою национальную безопасность, и она должна это делать.

"А если есть возможность совместного производства (систем ПВО) — то это всегда предпочтительно. Но если мы не можем годами осуществить подобное с США, то мы сами будем искать решение. Греция использует С-300, и США это не волнует. А почему их волнует наше сотрудничество с Россией?", — сказал он.

Ранее сообщалось, что лидер Турции заявил, что не понимает беспокойства Соединенных Штатов возможной покупкой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что для переживаний Соединенных Штатов повода нет.

Российская сторона пока не комментирует заявление Турции. На вопрос о подписании соглашения о поставках С-400 пресс-секретарь президента Россиии Дмитрий Песков лаконично ответил: "Не комментируем".
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