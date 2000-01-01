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Египет открыл крупнейшую военную базу в регионе 25.07 23:27   MIGnews.com

Египет открыл крупнейшую военную базу в регионе

Как сообщают СМИ, президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси открыл военную базу на северо-западе страны.

Открытие транслировалось по государственному телевидению с участием высокопоставленных официальных лиц из арабских государств. Церемония состоялась за день до 65-летия военного переворота 23 июля, и свержения монархии.

База была названа на честь покойного президента Мухаммеда Нагиба, египетского офицера, который стал первым главой государства после военного переворота.

База расположена в провинции Матрух на запад от Александрии. Египетские СМИ сообщают, что база будет самой крупной на Ближнем Востоке.

Кроме того, Министерство обороны Египта сообщило о.б открытии еще одной базы под названием Баранни, недалеко от неспокойной Ливии. Эта база призвана охранять границы Египта от террористов из, поглощенной войной, страны.
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