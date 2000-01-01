26.07 01:36 MIGnews.com

Проблема с японским сексом

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Исследователи Национального института населения и социальной защиты Японии полагают, что нестабильное развитие экономики страны приведет к резкому снижению уровня рождаемости.Сообщается, что из-за экономической нестабильности, в прошлом году в Японии зарегистрировали уровень рождаемости менее 1 млн, и население страны сократилось на 300 000 человек.Снижение рождаемости является проблемой для большинства развитых стран. Но многие из них, например, Германия, смогли компенсировать падающую рождаемость растущей иммиграцией.Было очень много дискуссий по поводу снижения рождаемости в Японии и ограничении иммиграционной политики страны.Так, профессор культурной антропологии университета Дьюка в Северной Каролине Энн Эллисон, заявила, что причиной может быть то, что мужчинам труднее найти хорошо оплачиваемую работу для содержания семьи.Японское правительство пытается стабилизировать снижение численности населения. Согласно демографическим данным, к середине века численность населения не уменьшиться до 100 млн, несмотря на то, что сегодня оно составляет 126 млн человек.В обществе, где женщины должны отказываться от работы, когда они вступают в брак, и когда секс вне брака – это табу, мужчинам все труднее найти стабильную работу.Сообщается, что, несмотря на то, что в Японии уровень безработицы составляет менее 3 %, а также то, что многие работают десятилетиями в одной и той же кампании, число безработных увеличивается.По словам профессора Темпльского университета Джеффа Кингстона, около 40% населения Японии находятся на низкооплачиваемых рабочих местах и только 20% могут рассчитывать на стабильную карьеру.