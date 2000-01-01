26.07 06:39 MIGnews.com

Израиль: тысячи детей пострадали от сексуального насилия

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В 2016 году в центры защиты детей-жертв сексуального насилия обратились 3.681 человекПарламентская комиссия по статусу ребенка, возглавляемая депутатом Ифат Шаша-Битон, обсуждала в понедельник, 24 июля, тему помощи детям, пережившим жестокое обращение и сексуальное насилие. В ходе заседания были оглашены статистические данные, в соответствии с которыми в 2016 году в специализированные центры помощи поступило 3,681 обращение (для сравнения, в 2015 году их было 3.300).Несмотря на многочисленные случаи насилия над детьми, работа в этой сфере в Израиле далека от идеала. Министерство социального обеспечения создало восемь центров по работе с несовершеннолетними, ставшими жертвами насильственных преступлений, однако общественность недостаточно информирована об их существовании. Ифат Шаша-Битон подчеркнула необходимость наличия врачей-специалистов в подобных центрах, а представители министерства юстиции выразили желание сотрудничать с такими центрами помощи.Представительница министерства социального обеспечения Хава Леви сообщила, что создание восьми центров помощи было завершено в течение последнего года, и два последних центра были открыты в Нетании. “Мы наблюдаем рост обращений, в каждом из наших центров работает инспектор по делам несовершеннолетних, однако люди недостаточно знают о них. На мой взгляд, тот факт, что подростки обращаются в полицейский участок, а не в наши центры - это серьезный недочет”, - отметила она.Еще одна серьезная проблема: далеко не во всех центрах помощи детям, пережившим жестокое обращение или сексуальное насилие, есть врачи-специалисты. Доктор Зоар Саар Лави, представительница министерства здравоохранения, пояснила, что изначально планировалось создавать подобные центры при больницах, сотрудники которых должны были оказывать необходимую помощь. Однако выделенного на эти цели бюджета оказалось недостаточно для постоянной работы врача. Тогда были заключены соглашения с медиками, которые приезжают в центры помощи в случае необходимости. Врачи в каждом случае индивидуально принимают решение, делать необходимые проверки и осмотры или же доставить ребенка в больницу для обследования в больничных условиях.Глава отдела по работе с несовершеннолетними в полиции Израиля инспектор Меир Беркович подчеркнул, что в центрах помощи несовершеннолетним жертвам насильственных преступлений должны быть представлены все организации, задействованные в таких случаях. И инспектор по делам несовершеннолетних, работающий в таком центре, должен работать только там, а не служить обычным полицейским. Он признал, что в одном из имеющихся центров пока нет инспектора по делам несовершеннолетних, но это будет исправлено в течение двух недель.Ифат Шаша-Битон, резюмируя итоги заседания, отметила необходимость завершить комплектацию центров помощи, и подчеркнула, что крайне необходимы центры помощи детям-жертвам сексуального и физического насилия в арабском секторе. По ее словам, министерство социального обеспечения должно разработать общий устав работы подобных центров и назначить систему контроля за их деятельностью.