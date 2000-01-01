26.07 03:17 MIGnews.com

Боевики ISIS бегут из Мосула, переодевшись женщинами

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Армия Ирака опубликовали фотографии боевиков ИГ, которые пытались бежать из Мосула, переодевшись в женщин.Армия Ирака захватила боевиков, когда один из них забыл сбрить бороду и усы.Газета Express сообщает: " Террорист был одет в женскую одежду и ярко накрашенный, но забыл сбрить волосы на лице".На фотографиях, опубликованных иракской армией, изображен пойманный боевик. Его лицо ярко накрашено румянами, помадой и тенями для век.Но большие усы, борода и широкие брови исламских террористов похожи больше на игру.ISIS был разгромлен в Мосуле после нескольких месяцев тяжелых боев.В прошлом месяце премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил: "Возращение мечети аль-Нури и минарета аль-Хадда нации знаменует собой конец игиловского лжегосударства".