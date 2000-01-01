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Фото: Хаим Цах, GPO.25.07 17:07   MIGnews.com

Видео встречи Нетаниягу с послом в Иордании и охранником

Премьер-министр встретился с послом Израиля в Иордании, а также с охранником посольства в Аммане, получившим ранение.

Во вторник, 25 июля, Эйнат Шляйн и охранник посольства были приняты премьер-министром Биньямином Нетаниягу.



Встречая посла Иордании:

- Здравствуйте, господин премьер-министр.

– Здравствуйте, рад Вас видеть.

- Рада Вас видеть, рада находиться дома.

– Как Ваши дела?

– Всё отлично.

Глава правительства приветствует охранника:

- Спасибо за всё, что Вы сделали. От всего сердца Вам благодарен.
- Как ты себя чувствуешь? Здесь рана?

– Здесь и на спине.

- Прежде всего, я рад вас видеть здесь. Я рад, что все завершилось. Вы действовали правильно, хладнокровно, и нашим обязательством было вернуть вас домой. Это не вопрос даже для обсуждения. Единственным вопросом было: сколько времени это займет? И я рад, что не много. Хорошо находиться в Израиле?

- У меня с души свалился камень. Я рад находиться здесь. Благодарю Вас от всего сердца. И я и Эйнат, мы чувствовали, что поддерживают нас и делают все возможное. Мы это ощущали. И я рад, что мы здесь.

- Вы представляете Государство Израиль, и Государство Израиль не забывает этого ни на мгновение.
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