25.07 17:07 MIGnews.com

Видео встречи Нетаниягу с послом в Иордании и охранником

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Премьер-министр встретился с послом Израиля в Иордании, а также с охранником посольства в Аммане, получившим ранение.Во вторник, 25 июля, Эйнат Шляйн и охранник посольства были приняты премьер-министром Биньямином Нетаниягу.Встречая посла Иордании:- Здравствуйте, господин премьер-министр.– Здравствуйте, рад Вас видеть.- Рада Вас видеть, рада находиться дома.– Как Ваши дела?– Всё отлично.Глава правительства приветствует охранника:- Спасибо за всё, что Вы сделали. От всего сердца Вам благодарен.- Как ты себя чувствуешь? Здесь рана?– Здесь и на спине.- Прежде всего, я рад вас видеть здесь. Я рад, что все завершилось. Вы действовали правильно, хладнокровно, и нашим обязательством было вернуть вас домой. Это не вопрос даже для обсуждения. Единственным вопросом было: сколько времени это займет? И я рад, что не много. Хорошо находиться в Израиле?- У меня с души свалился камень. Я рад находиться здесь. Благодарю Вас от всего сердца. И я и Эйнат, мы чувствовали, что поддерживают нас и делают все возможное. Мы это ощущали. И я рад, что мы здесь.- Вы представляете Государство Израиль, и Государство Израиль не забывает этого ни на мгновение.