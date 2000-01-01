Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







YouTube 25.07 17:28   MIGnews.com

РФ выставила военные посты в 13 км от границы Израиля

На границе Израиля и Сирии развернуты посты российской военной полиции. Об этом сообщил на брифинге начальник главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Российский генерал пояснил, что решение развернуть контрольно-пропускные и наблюдательные посты, было принято в рамках обеспечения режима прекращения боевых действий на юге Сирии.

Рудской отметил, что границы зон деэскалации конфликта севернее города Хомс и в районе Восточной Гуты были уточнены и согласованы в ходе пятого раунда переговоров в формате международных встреч по Сирии в Астане.

"Хочу подчеркнуть, что самый ближайший пост удален на 13 километров от зоны разъединения израильских и сирийских войск в районе Голанских высот, ранее согласованной и закрепленной международными соглашениями", — цитирует РИА Новости слова генерала.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:07
Видео встречи Нетаниягу с послом в Иордании и охранником  
16:50
Китай и Россия снова рядом
16:39
Австрия: члена ХАМАСа приговорили к пожизненному
16:11
Эрдоган призвал мусульман идти "защищать" Иерусалим
15:51
Сильный пожар в Иерусалиме
15:30
Эрдоган призвал не беспокоиться о покупке Турцией С-400
14:37
Харедим требуют предпочтительного статуса
14:06
Бывший мэр Рамат-Гана просит о помиловании
13:40
Нескучные будни театра "Гешер"
13:24
Испания: мужчина с ножом напал на полицейских
13:04
Террорист атаковавший в Халамиш получит 4,3 миллиона шекелей
12:19
Нетаниягу благодарит Трампа и Абдаллу
12:01
Сиси - Израилю: не провоцируйте чувства мусульман и арабов
11:45
Офис премьер-министра сделал заявление об умном скрининге
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus