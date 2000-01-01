25.07 17:28 MIGnews.com

РФ выставила военные посты в 13 км от границы Израиля

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На границе Израиля и Сирии развернуты посты российской военной полиции. Об этом сообщил на брифинге начальник главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской.Российский генерал пояснил, что решение развернуть контрольно-пропускные и наблюдательные посты, было принято в рамках обеспечения режима прекращения боевых действий на юге Сирии.Рудской отметил, что границы зон деэскалации конфликта севернее города Хомс и в районе Восточной Гуты были уточнены и согласованы в ходе пятого раунда переговоров в формате международных встреч по Сирии в Астане."Хочу подчеркнуть, что самый ближайший пост удален на 13 километров от зоны разъединения израильских и сирийских войск в районе Голанских высот, ранее согласованной и закрепленной международными соглашениями", — цитирует РИА Новости слова генерала.