25.07 20:30 MIGnews.com

Расширяется география полетов из Израиля в Китай

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Китайская авиакомпания Hainan Airlines подала сегодня на утверждение Управления гражданской авиации просьбу на разрешение ввести новую авиалинию Гуанчжоу (юг Китая) - Израиль (аэропорт "Бен-Гурион").Авиаперевозчик просит разрешение на осуществление в ближайшем зимнем сезоне трех рейсов в неделю на новом направлении. Планируется, что полеты будут выполняться на Boeing 787. Речь идет о третьей авиалинии, связывающей Израиль и Китай, на которой будет работать компания.Министр транспорта заявил, что расширение географии маршрутов между нашими странами может стать стимулом для воплощения огромного туристического потенциала. Новая авиалиния также будет способствовать превращению Израиль в более востребованное туристическое направление", - считает Исраэль Кац.Глава транспортного ведомства добавил, что "речь идет о сотнях тысяч китайских граждан, которые с почтением относятся к истории народа Израиля и еврейским святыням, которые привлекают миллионы посетителей со всего мира".Сегодня Hainan Airlines осуществляет 4-5 рейсов в неделю по маршруту аэропорт имени Бен-Гуриона – Пекин (наряду с компанией "Эль Аль"). С 12 сентября 2017 года китайская компания намерена выполнять также 3 рейса в неделю по маршруту Тель-Авив – Шанхай.Следует заметить, что в первом полугодии 2017 года число туристов, прибывших из Китая в Израиль, составило 61 тысячу. Таким образом, этот показатель увеличился на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Как подчеркнул Исраэль Кац, расширение географии полетов на Дальний Восток, и в частности в Китай, осуществляется в рамках инициированной им реформы "Открытое небо". "Это самая значимая потребительская революция в Израиле за последние 5 лет. Благодаря программе, израильский потребитель приобретает билеты на новые направления по выгодным ценам.Инициированная мной реформа расширила спектр направлений во всем мире, значительно увеличив пассажиропоток", - подытожил глава транспортного ведомства Кац.