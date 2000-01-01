Нетаниягу: ISIS отступает, его место пытается занять Иран
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу прибыл с министром обороны Авигдором Либерманом и начальником штаба Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенантом Гади Айзенкотом на Голанские высоты в расположение 210-й территориальной дивизии "Ха-Башан".
Глава правительства прослушал отчёт командующего Северным военным округом генерал-майора Йоэля Стрика и командира дивизии бригадного генерала Янива Ашура о ситуации на северной границе.
По окончании визита Биньямин Нетаниягу заявил:
"Закончилось моё посещение горы Хермон с министром обороны, начальником Генштаба, командующим Северным военным округом и командирами дивизий.
Я впечатлен внимательностью и обострённой бдительностью командиров. Здесь делается важная работа.
Реальность здесь быстро меняется. ISIS отступает, его место пытается занять Иран. Иран вместе с "Хизбаллой" создают здесь северную дугу, пользуясь и высокоточным оружием. Мы готовы к отражению и новых, и существующих угроз государству Израиль".