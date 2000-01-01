Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







26.07 05:29   MIGnews.com

9 мая может стать государственным праздником в Израиле

Во вторник, 25 июля, Кнессет принял в первом чтении законопроект депутата Тали Плосковой (“Кулану”), в соответствии с которым 9 мая - День Победы во Второй мировой войне - будет официально внесен в реестр государственных праздников. Законопроект Тали Плосковой был прикреплен к аналогичной законодательной инициативе, выдвинутой депутатом от НДИ Одедом Форером, которая также прошла сегодня в первом чтении.

“В государстве Израиль есть немало людей, которые не имеют понятия, что значит 9 мая для мира, для истории, и конечно, для многих из нас, - отметила Тали Плоскова. - И наш долг сделать так, чтобы каждый израильтянин осознавал всю величину трагедии, которая произошла в мире между 1939 и 1945 годами”.

“Недостаточно лишь говорить об этом, - продолжила Плоскова. - Необходимо, чтобы историю Второй мировой войны изучали в наших школах, чтобы эта тема подробно освещалась в учебниках по истории. Наши дети должны знать правду. И я очень надеюсь, что закон будет принят. Ведь 9 мая - это не просто дата. 9 мая - это нечто гораздо большее. Это День Победы!”
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
04:36
Ученые: вождение приводит к деградации
03:17
Боевики ISIS бегут из Мосула, переодевшись женщинами
02:28
В яблоках обнаружен смертоносный компонент
01:36
Проблема с японским сексом
00:37
В недрах Луны нашли воду
23:27
Египет открыл крупнейшую военную базу в регионе
22:22
С сентября – скоростной поезд Негев-Центр
21:50
Скончалась четвертая жена легендарного Фрэнка Синатры
21:27
Нетаниягу: ISIS отступает, его место пытается занять Иран
20:50
Тела 11 мигрантов нашли у берегов Ливии
20:30
Расширяется география полетов из Израиля в Китай
20:16
Музыкант нашел картину стоимостью 10 млн. у себя в кладовке
19:44
Видео: Автобус протаранил станцию полиции в Тель-Авиве
19:22
Эрдоган заявил о покупке зенитных ракетных систем С-400
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus