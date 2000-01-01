26.07 05:29 MIGnews.com

9 мая может стать государственным праздником в Израиле

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Во вторник, 25 июля, Кнессет принял в первом чтении законопроект депутата Тали Плосковой (“Кулану”), в соответствии с которым 9 мая - День Победы во Второй мировой войне - будет официально внесен в реестр государственных праздников. Законопроект Тали Плосковой был прикреплен к аналогичной законодательной инициативе, выдвинутой депутатом от НДИ Одедом Форером, которая также прошла сегодня в первом чтении.“В государстве Израиль есть немало людей, которые не имеют понятия, что значит 9 мая для мира, для истории, и конечно, для многих из нас, - отметила Тали Плоскова. - И наш долг сделать так, чтобы каждый израильтянин осознавал всю величину трагедии, которая произошла в мире между 1939 и 1945 годами”.“Недостаточно лишь говорить об этом, - продолжила Плоскова. - Необходимо, чтобы историю Второй мировой войны изучали в наших школах, чтобы эта тема подробно освещалась в учебниках по истории. Наши дети должны знать правду. И я очень надеюсь, что закон будет принят. Ведь 9 мая - это не просто дата. 9 мая - это нечто гораздо большее. Это День Победы!”