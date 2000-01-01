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Официальный сайт Минобороны РФ 25.07 15:30   MIGnews.com

Эрдоган призвал не беспокоиться о покупке Турцией С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что покупка Анкарой российских систем ПРО не должна вызывать беспокойства у какой либо страны, пишет RT.

Ранее сообщалось, что Турция планирует закупить российские зенитно-ракетные комплексы С-400. В Вашингтоне сказали, что покупка вызовет беспокойство. По словам Эрдогана, переговоры уже близятся к завершению. Технические аспекты контракта были согласованы еще в июне.

Президент выразил недоумение тем, что сделка вызывает беспокойство, ведь каждая страна должна принимать меры для обеспечения защиты.
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