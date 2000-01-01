Эрдоган призвал не беспокоиться о покупке Турцией С-400
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что покупка Анкарой российских систем ПРО не должна вызывать беспокойства у какой либо страны, пишет RT.
Ранее сообщалось, что Турция планирует закупить российские зенитно-ракетные комплексы С-400. В Вашингтоне сказали, что покупка вызовет беспокойство. По словам Эрдогана, переговоры уже близятся к завершению. Технические аспекты контракта были согласованы еще в июне.
Президент выразил недоумение тем, что сделка вызывает беспокойство, ведь каждая страна должна принимать меры для обеспечения защиты.