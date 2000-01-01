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Восточная Германия: 20% проголосовали за AfD 25.09 10:16   MIGnews.com

Восточная Германия: 20% проголосовали за AfD

Выборы в германский бундестаг принесли большой успех крайне-правой партии Alternative fur Deutschland. Партия получила 13,3% голосов, и станет третьей по величине партией германского парламента.

В восточных землях Германии за AfD проголосовали 20% избирателей.

Как всегда, с точки зрения мэйнстрима проблема - в “неправильных” избирателях и неточных опросах общественного мнения (накануне выборов AfD сулили 8,8% голосов).

Христианские демократы и социал-демократы показали худшие результаты за всю послевоенную эру, получив лишь 32,5% и 20% соответственно. Говоря простым языком, избиратели уходят от ХДС/ХСС и СДПГ к AfD.

AfD получила больше голосов никогда не голосовавших лиц, чем ее конкуренты - 1,2 миллиона, по сравнению с миллионом для ХДС/ХСС и 500 тысячами для социал-демократов.
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