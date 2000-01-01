Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Французские дальнобойщики бастуют по всей Франции | Фото: Thinkstock25.09 11:18   MIGnews.com

Французские дальнобойщики бастуют по всей Франции

Французские дальнобойщики начали массовую забастовку по всей Франции, протестуя против реформы условий труда, сообщают местные СМИ.

Водители грузовых автомобилей, недовольные планами правительства президента Эммануэля Макрона, уже заблокировали ряд автомагистралей в Марселе, Лионе, Нанте, Бордо, Кане, а также в Руане и Гавре.

На прошлой неделе Макрон подписал постановления по реформированию Трудового кодекса, которые были представлены ему премьер-министром страны Эдуаром Филиппом и министром труда Франции Мюриэлем Пенико.

Эта реформа предполагает большую гибкость для работодателей в вопросах условий и оплаты труда сотрудников, а также снижает стоимость увольнения сотрудников. По словам Макрона, реформа должна снизить безработицу, которая сейчас находится на уровне 9,5%.

Между тем противники этой реформы считают, что обновление Трудового кодекса не приведет к созданию новых рабочих мест, а, напротив, вызовет волну увольнений.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:02
На пляже в Хайфе обнаружен мертвым 90-летний мужчина
11:10
Израильтянка пропала без вести в Киргизии
10:34
В Теннеси иммигрант устроил перестрелку у церкви
10:16
Восточная Германия: 20% проголосовали за AfD
10:10
Убит экс-вратарь сборной СССР по хоккею Виктор Толмачёв
09:52
Австралия присоеденится к изучению космоса
09:35
Инвалиды перекрыли шоссе №1, сказав: будет только хуже
09:28
Полиция запретила инвалидам перекрывать дороги
08:57
Тель-Авив: суданец атаковал помощницу депутата НДИ
08:54
В США задержали мужчину справляющего нужду у Белого дома
08:20
Курдистан намерен провозгласить свою независимость
08:01
"Попытка нормализации отношений с Израилем - позор"
07:48
Солдатка рухнула и потеряла сознание в тюрьме №4
07:45
От рук террористов, в Сирии погиб российский генерал
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus