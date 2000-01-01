25.09 11:18 MIGnews.com

Французские дальнобойщики бастуют по всей Франции

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Французские дальнобойщики начали массовую забастовку по всей Франции, протестуя против реформы условий труда, сообщают местные СМИ.Водители грузовых автомобилей, недовольные планами правительства президента Эммануэля Макрона, уже заблокировали ряд автомагистралей в Марселе, Лионе, Нанте, Бордо, Кане, а также в Руане и Гавре.На прошлой неделе Макрон подписал постановления по реформированию Трудового кодекса, которые были представлены ему премьер-министром страны Эдуаром Филиппом и министром труда Франции Мюриэлем Пенико.Эта реформа предполагает большую гибкость для работодателей в вопросах условий и оплаты труда сотрудников, а также снижает стоимость увольнения сотрудников. По словам Макрона, реформа должна снизить безработицу, которая сейчас находится на уровне 9,5%.Между тем противники этой реформы считают, что обновление Трудового кодекса не приведет к созданию новых рабочих мест, а, напротив, вызовет волну увольнений.