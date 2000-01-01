Французские дальнобойщики бастуют по всей Франции

Французские дальнобойщики начали массовую забастовку по всей Франции, протестуя против реформы условий труда, сообщают местные СМИ.
Водители грузовых автомобилей, недовольные планами правительства президента Эммануэля Макрона, уже заблокировали ряд автомагистралей в Марселе, Лионе, Нанте, Бордо, Кане, а также в Руане и Гавре.
На прошлой неделе Макрон подписал постановления по реформированию Трудового кодекса, которые были представлены ему премьер-министром страны Эдуаром Филиппом и министром труда Франции Мюриэлем Пенико.
Эта реформа предполагает большую гибкость для работодателей в вопросах условий и оплаты труда сотрудников, а также снижает стоимость увольнения сотрудников. По словам Макрона, реформа должна снизить безработицу, которая сейчас находится на уровне 9,5%.
Между тем противники этой реформы считают, что обновление Трудового кодекса не приведет к созданию новых рабочих мест, а, напротив, вызовет волну увольнений.