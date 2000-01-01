25.09 11:24 MIGnews.com

Лидер AfD расколола партию

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Лидер крайне-правой партии Альтернатива для Германии (AfD) Фрауке Петри отказалась присоединится к парламентской группе AfD в бундестаге.AfD получила на выборах 87 депутатских мандатов, став третьей по величине партией в германском парламенте.AfD добилась особенно впечатляющего успеха на выборах на родине Петри - в Саксонии.На пресс-конференции в Берлине Петри заявила: “После тщательных размышлений я решила, что не присоединюсь к парламентской группе AfD в бундестаге”.Петри отказалась отвечать на вопросы и немедленно покинула зал, в котором проходила пресс-конференция.Соратники Петри были потрясены произошедшим, и заявили, что речь идет о политической “бомбе”.Петри, со-председатель AfD считается “умеренной” и выступала против приема в партию крайне-правых националистов.В апреле на партийной конференции в Кельне Петри пыталась подвинуть партию с позиций “фундаментальной оппозиции” к более реалистичным действиями призывала четко дистанцироваться от крайне-правых.