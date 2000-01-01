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По просьбе США Нетаниягу отложил заседание комиссии | Фото: AFP25.09 22:25   MIGnews.com

Нетаниягу отложил рассмотр планов строительства в поселениях

В воскресенье, 24 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу сообщил военно-политическому кабинету о том, что дал положительный ответ на просьбу Белого дома и велел отложить заседание комиссии.

Напомним, что на этой неделе должно было состояться очередное заседание комиссию по проектированию и строительству Гражданской администрации Израиля в Иудее и Самарии.

Это связано с тем, что во вторник, 25 сентября, в Израиль прибудет Джейсон Гринблатт, спецпредставитель президента США Дональда Трампа, с целью продвижения мирных переговоров между Израилем и ПА.

В ходе длительных обсуждений в кабинете Нетаниягу проинформировал министров о недавних переговорах, которые он провел с Трампом, президентом Египта Абдель Фатх аль-Сиси и другими лидерами в кулуарах ежегодной Генеральной Ассамблеи ООН, собравшейся в Нью-Йорке на прошлой неделе.

Что касается иранской ядерной сделки, которая была центральной частью выступления ООН Нетаниягу , министры были проинформированы о том, что американцы полностью понимают интересы Израиля и рассматривают различные возможности, которые могли бы улучшить соглашение и усилить санкции против Тегерана.

Согласно опубликованной информации, в ходе заседания военно-политического кабинета премьер-министр Биньямин Нетаниягу попросил министров утвердить серию шагов, направленных на улучшение ситуации в ПН в экономической сфере.
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