Израильские волонтеры ездили с гумпомощью в Мумбаи
В прошлом месяце делегация из 23 израильских юношей прибыла с гуманитарной миссией в город Мумбаи, расположенный на западе Индии. Гуманитарный проект был устроенный неправительственной организацией Heroes for Life.
Миссия была посвящена памяти старшого сержанта Даниэля Померанца, который был убит во время операции "Нерушимая скала" в Газе.
Во время своей гуманитарной акции израильские юноша предоставили детям местной общеобразовательной школы занятия по английскому языку, математики, географии, истории. Добровольцы приучали местных детей к экономному отношению к воде и энергосбережению.
Во второй половине дня, когда уроки в школе заканчивались, израильские студенты приступали к ремонтным работам: красили стены и сооружали клумбы в школьных дворах. Они пытались сделать обстановку в здании более привлекательной. Добавив ярких красок, добровольцы хотели подарить маленьким школьникам хоть немного радости, которой им не хватало.
По окончанию миссии, в школе Мумбаи прошла церемония прощания с израильскими активистами, в ходе которой директор учреждения поблагодарила израильскую молодежь.
Перед тем, как их добровольческая работа была завершена, школа, в которой они работали, провела в их честь церемонию расставания с участием местных студентов и учителей, в которых директор школы поблагодарила израильскую молодежь.
Они находились там только две недели, но для индийских детей это было, возможно, самое значимое событие в жизни.