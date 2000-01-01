26.09 04:18 MIGnews.com

Израильские волонтеры ездили с гумпомощью в Мумбаи

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В прошлом месяце делегация из 23 израильских юношей прибыла с гуманитарной миссией в город Мумбаи, расположенный на западе Индии. Гуманитарный проект был устроенный неправительственной организацией Heroes for Life.Миссия была посвящена памяти старшого сержанта Даниэля Померанца, который был убит во время операции "Нерушимая скала" в Газе.Во время своей гуманитарной акции израильские юноша предоставили детям местной общеобразовательной школы занятия по английскому языку, математики, географии, истории. Добровольцы приучали местных детей к экономному отношению к воде и энергосбережению.Во второй половине дня, когда уроки в школе заканчивались, израильские студенты приступали к ремонтным работам: красили стены и сооружали клумбы в школьных дворах. Они пытались сделать обстановку в здании более привлекательной. Добавив ярких красок, добровольцы хотели подарить маленьким школьникам хоть немного радости, которой им не хватало.По окончанию миссии, в школе Мумбаи прошла церемония прощания с израильскими активистами, в ходе которой директор учреждения поблагодарила израильскую молодежь.Перед тем, как их добровольческая работа была завершена, школа, в которой они работали, провела в их честь церемонию расставания с участием местных студентов и учителей, в которых директор школы поблагодарила израильскую молодежь.Они находились там только две недели, но для индийских детей это было, возможно, самое значимое событие в жизни.