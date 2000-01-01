25.09 15:10 MIGnews.com

Полиция начала штрафовать инвалидов

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Полиция Израиля начала штрафовать инвалидов, перекрывающих шоссе в попытке выбить из правительства повышение пособия по инвалидности до уровня 5000 шекелей.По сообщению радио Галей ЦАХАЛ инвалидам, перекрывшим шоссе №1 в районе перекрестка Латрун выписаны штрафы в размере 500 шекелей.В результате действий инвалидов образовались гигантские пробки на шоссе №1 и шоссе №3В начале этого месяца премьер-министр Биньямин Нетаниягу представил план реформы системы пособий по инвалидности. Согласно плану 50 тысяч человек с инвалидностью выше 90% с января этого года начнут получать пособие в размере 4 тысячи шекелей, и пособие еще 80 тысяч инвалидов будет увеличено с 2342 шекелей до 3200 шекелей. Всего Нетаниягу предлагает потратить на эту программу 4 миллиарда шекелей.